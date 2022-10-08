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هجوم بثلاثة صواريخ استهدف قاعدة زليكان شمال شرق الموصل

Category: أمـن

Date: 2022-10-08T18:50:05+0000
هجوم بثلاثة صواريخ استهدف قاعدة زليكان شمال شرق الموصل

شفق نيوز/ أفادت الإدارة المحلية لناحية زيلكان في دهوك، يوم السبت، بأن ثلاثة صواريخ استهدفت قاعدة عسكرية يتخذها الجيش التركي مقراً له، إلا أنها لم تصبها.

وقال مدير الناحية التابعة لقضاء "شيخان"، محمد أمين، أنه "تم مساء اليوم استهداف المعسكر التركي في بعشيقة بصاروخين الا انهما لم يصلا الى المعسكر".

وبين ان "القوات الامنية باشرت بعملية بحث عن مكان سقوط الصواريخ وانطلاقها".

فيما أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن "هجوم نُفذ بثلاثة صواريخ استهدفت قاعدة زليكان شمال شرق الموصل"، مبينا ان "صاروخين سقطا على سفح جبل ضمن محيط القاعدة فيما سقط آخر بقرية عمر قابجي".

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