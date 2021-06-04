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هجوم الطارمية يخلف ضحية و7 جرحى

Category: أمـن

Date: 2021-06-04T20:43:00+0000
هجوم الطارمية يخلف ضحية و7 جرحى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بأن الهجوم المسلح في قضاء الطارمية شمال بغداد مساء الجمعة شنته "مجموعة إرهابية" وخلف ضحية وسبعة وجرحى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الهجوم شنته مجموعة مسلحة إرهابية في قضاء الطارمية، ما تسبب بسقوط ضحية و7 جرحى بينهم 3 منتسبين في الحشد العشائري وحماية المنشآت".

وأضاف أن "الجرحى جميعهم أخوة وأقارب، بينما صادف مرور الضحية في المكان لحظة وقوع الهجوم".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز بمعلومات أولية أفادت بسقوط ضحية رجح أن يكون من الحشد العشائري خلال هجوم مسلح في الطارمية.

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