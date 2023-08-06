هجوم الراشدية.. القبض على القاتل مصاباً

شفق نيوز/ القت قوة امنية، مساء الأحد، القبض على المتورط في الهجوم المسلح الذي استهدف دورية للنجدة بالراشدية شمال العاصمة بغداد.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن قوة مشتركة من وزارة الداخلية طاردت المتهم الذي أقدم على قتل احد منتسبي شرطة النجدة اليوم في منطقة الراشدية.

وبين المصدر، أن القوة تمكنت من إصابته وإلقاء القبض عليه في بغداد، وقد تبين انه من أرباب السوابق.

وكان وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري قد وجه بإجراء تحقيق فوري في ملابسات الهجوم المسلح الذي استهدف دورية نجدة شمالي بغداد.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين يستقلون دراجة نارية، فتحوا النار باتجاه دورية لنجدة بغداد ضمن منطقة الراشدية، مما أسفر عن مقتل منتسب واصابة اخر، قبل أن يلوذوا بالفرار.