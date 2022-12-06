هجوم البهبهاني في كربلاء.. الإصابة تنهي حياة منتسب بالحشد الشعبي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمقتل أحد منتسبي الحشد الشعبي متاثراً بجراحه التي أصيب بها جراء عملية ملاحقة انتحاري فجر نفسه على قوة أمنية في كربلاء.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، "في خبر لاحق لحادثة البهبهاني ضمن قاطع عمليات كربلاء، توفي، مساء اليوم، احد منتسبي الحشد الشعبي متاثراً بجراحه التي أصيب بها ظهر اليوم".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، مقتل انتحاري، وإصابة آخر يرتديان حزامين ناسفين في محافظة كربلاء.

وقال اللواء رسول، في بيان اليوم، إنه بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، نفذت قوة من قيادة عمليات كربلاء عملية تفتيش لمنطقة البهبهاني، موضحا أن "قواتنا تمكنت من قتل إرهابي يرتدي حزام ناسف واصابة انتحاري آخر ولازالت عملية مطاردته مستمرة".

بدوره أشار مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، إلى اصابة 4 عناصر من القوات الامنية نتيجة انفجار احزمة ناسفة أثناء مطاردة الانتحاريين، مؤكدا مقتلهما.