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هجوم "ارهابي" يوقع ضحايا بين افراد الحشد في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-08-12T04:38:10+0000
هجوم "ارهابي" يوقع ضحايا بين افراد الحشد في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الخميس، بسقوط ضحية وجريح من الحشد الشعبي  اثر هجوم لتنظيم "داعش" شمالي المحافظة

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر من داعش هاجمت، في ساعة متقدمة من ليلة امس، نقاطا أمنية تابعة للواء ٣٦ (اسود دجلة) من الحشد الشعبي في قرية السورة الواقعة في الساحل الايسر لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين"، مبيناً أن "أفراد الحشد ردوا على الهجوم مع وصول قوات اسناد من الشرطة الاتحادية".

وبين المصدر أن "الهجوم أسفر عن مقتل أحد مقاتلي الحشد   من اللواء ٣٦ وإصابة آخر، فيما لاذ المهاجمون بالفرار".

وتعد قرى الساحل الايسر الشرقاط من المناطق الساخنة أمنياً وتحوي خلايا متخفية ومفارز لتنظم "داعش" تتنقل في القرى الزراعية والوديان المفتوحة.

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