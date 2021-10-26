هجوم "ارهابي" يوقع ضحايا بصفوف الحشد الشعبي في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الثلاثاء، بمقتل عنصر من الحشد الشعبي وإصابة اثنين آخرين بهجوم نفذه تنظيم "داعش" في أطراف ناحية السعدية شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر من تنظيم داعش هاجمت في ساعة متأخرة من ليلة أمس، نقطة أمنية للحشد الشعبي تابعة لفصيل عصائب اهل الحق في منطقة (كباشي) بين حدود ناحية السعدية وأطراف قضاء خانقين".

وأوضح المصدر، أن "الهجوم أسفر عن مقتل عنصر من العصائب، وإصابة اثنين آخرين، فيما هرعت قوة أمنية لإسناد الحشد ما أجبر عناصر داعش على الفرار".

وتتعرض مناطق أطراف خانقين منذ اربع سنوات لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب الفراغات الأمنية التي خلفها انسحاب البيشمركة من مناطق أطراف خانقين وحدود ديالى مع كوردستان.