هجوم "ارهابي" يودي بحياة ضابط شرطة ومنتسب في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بتنفيذ تنظيم "داعش" هجوماً ارهابياً على قوة أمنية في جبل بور بمحافظة كركوك، أسفر عن مقتل ضابط شرطة برتبة مقدم ومنتسب كحصيلة اولية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عناصر من تنظيم داعش تعرضوا على دورية تابعة للفوج الثالث/ طوارئ كركوك أثناء تفتيش النقاط على الطريق الحولي ـ السليمانية، ما أسفر عن مقتل المقدم (ن. ح.) والمفوض (م. ب.).

وأوضح المصدر، أن الهجوم نفذ في ساعة متأخرة من ليل امس، مشيرا الى وصول تعزيزات أمنية إلى مكان الحادث.