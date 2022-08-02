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هجوم ارهابي يودي بحياة جندي عراقي ويصيب آخر في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-08-02T20:32:25+0000
هجوم ارهابي يودي بحياة جندي عراقي ويصيب آخر في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الثلاثاء، بمقتل جندي عراقي وإصابة آخر نتيجة هجوم عناصر داعش الارهابي على نقطة امنية في قرية كشكول التابعة لناحية قره تبة شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن عناصر داعش هاجمت، مساء اليوم، بأسلحة القنص نقطة أمنية تابعة للواء 53 من الجيش العراقي في أطراف قرية كشكول غربي ناحية قره تبه، (113 كم شمال شرق بعقوبة)، ما اسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر كحصيلة أولية"، موضحا  أن "قوة أمنية هرعت الى موقع الهجوم الذي أفضى بفرار المهاجمين إلى مناطق بعيدة".

وتتعرض مناطق أطراف ناحية قره تبه وشمال شرقي ديالى لتعرضات ليلية غالبا ما تكون بأسلحة القناص لقربها من تلال حمرين والمناطق الساخنة القريبة من معاقل التنظيمات الإرهابية.

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