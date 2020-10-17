هجوم "ارهابي" يودي بحياة ثلاثة مدنيين قرب كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الاحد، بأن هجوماً "ارهابياً" أودى بحياة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة في احدى قرى محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحون مجهولون هاجموا، مساء اليوم، سيارة يستقلها ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة قرب قرية شوكير التابعة لناحية شوان في محافظة كركوك"، مبيناً أن "الهجوم أودى بحياة شقيقين وابن عم لهما فضلا عن احتراق السيارة التي كانوا يستقلونها بالكامل".

وأوضح المصدر، أن "الشقيقين هما كل من آرام مصطفى محمد وهريز مصطفى محمد وابن عمهما بيشوا عبدالرحمن محمد".

ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه محافظة كركوك انتشاراً امنياً كثيفاً، ودخول قوات البيشمركة في محطي المحافظة حالة "الانذار الشديد".