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هجوم "ارهابي" يودي بحياة اثنين من عناصر سرايا في سامراء

Category: أمـن

Date: 2022-07-25T05:13:28+0000
هجوم "ارهابي" يودي بحياة اثنين من عناصر سرايا في سامراء

شفق نيوز/ أعلنت "سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من عناصرها إثر هجوم "ارهابي" في سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال اعلام السرايا في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز،  إنها "تزف المجاهدين (باسم شلاگه ومهند شهاب) دفاعاً عن الوطن والمقدسات خلال صد تعرض للعدو التكفيري في شارع النخوة بسامراء".

من جانبه، أوضح مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن  اثنين من عناصر لواء ٣١٤ - سرايا السلام، احدهما مسؤول استخبارات اللواء، قد قتلا،  فيما جرح ثلاثة آخرين خلال صد تعرض ارهابي ضمن قاطع عمليات سامراء، مبينا في ذات الوقت أن عناصر السرايا تمكنوا من قتل إرهابيين اثنين.

ومنذ العام 2007، تمسك سرايا السلام بملف مدينة سامراء الامني، وذلك عقب تفجير قبتي الامامين العسكريين.

وفي صلاح الدين، أبلغ مصدر أمني أمس الأحد، بمقتل وإصابة عدد من عناصر داعش بإحباط تعرض إرهابي في اطراف جبال مكحول شمالي المحافظة.

 

 

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