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هجوم "ارهابي" يستهدف قوة مشتركة من الجيش والحشد في كركوك

Category: أمـن

Date: 2022-04-13T16:58:18+0000
هجوم "ارهابي" يستهدف قوة مشتركة من الجيش والحشد في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بأن قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي تعرض الى هدوم "ارهابي" في محافظة كركوك.

 وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عناصر من تنظيم داعش شنت، مساء اليوم، تعرضاً استهدف نقاط عسكرية تابعة للجيش العراقي ولواء 16 للحشد الشعبي في اطراف قرية البوشهاب بوادي الشاي التابع لمحافظة كركوك".

وأوضح المصدر، أن "أي معلومات عن حدوث اصابات لم ترد حتى الان".

من جانبه أكد الحشد الشعبي في بيان صدر لاحقا، وورد إلى وكالة شفق نيوز، أن قواته صدت تعرضاً لداعش الإرهابي في قرية قصبة البشير بكركوكل.

 وأوضح البيان، أن قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي احبط تعرضا لفلول "داعش" الارهابي جنوب غرب محافظة كركوك، مبيناً أن مجموعة من عناصر داعش قام بمهاجمة ساتر للواء 16 بالحشد الشعبي في اطراف قصبة بشير جنوب غرب كركوك اثناء وقت الافطار، قبل ان تتصدى لهم قوة من اللواء، ما اجبرهم على الفرار.  

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