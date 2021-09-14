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هجوم "ارهابي" يستهدف الجيش العراقي جنوبي الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-09-14T04:35:04+0000
هجوم "ارهابي" يستهدف الجيش العراقي جنوبي الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن قوة عسكرية تعرضت لهجوم نفذه تنظيم "داعش" وأفضى بجرح اثنين من عناصرها جنوب الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين من داعش نفذوا، في ساعة متقدمة من ليلة امس، هجوماً استهدف نقطة عسكرية تابعة إلى اللواء الثالث والاربعون ضمن فرقة المشاة العشرين للجيش للعراقي، قرب منطقة خنيفس في قضاء الحضر، جنوب الموصل، ما اسفر عن إصابة جنديين اثنين بجروح".

وبين المصدر، أن "القوة العسكرية ردت على الهجوم، مااضطر المهاجمون الى الفرار لمنطقة مجهولة"، مشيراً إلى "نقل الجريحين لمستشفى لغرض تلقي العلاج".

  

 

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