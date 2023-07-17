هجمات مسلحة تستهدف مقار ثلاثة أحزاب في النجف

شفق نيوز/ أبلغ مصدر أمني عن وقوع هجمات مسلحة استهدفت مقار ثلاثة أحزاب في محافظة النجف فجر اليوم الاثنين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين فتحوا، فجر اليوم، نيران أسلحتهم الثقيلة ضد مقرات تابعة "لمنظمة بدر" في الكوفة، و"انصار الله الأوفياء" في حي المكرمة، و"عصائب اهل الحق" في حي المكرمين، ضمن محافظة النجف فجر اليوم.

وأضاف المصدر أن المسلحين استخدموا بنادق متوسطة واسلحة ار بي جي في عمليات الهجوم على المقرات الحزبية.

وأشار المصدر إلى إصابة أحد عناصر حماية مقرات منظمة بدر بالهجوم المسلح، فيما لاذ الجناة بالفرار بعد تنفيذ عملياتهم.