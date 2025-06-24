هجمات متزامنة تستهدف قواعد عسكرية وتواجداً للقوات الأمريكية في العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بتعرض مواقع عسكرية وأخرى لتواجد القوات الأمريكية في العراق إلى سلسلة من الهجمات المتزامنة، شملت هجوماً بمسيّرات استهدف محيط مطار بغداد الدولي، وآخر صاروخياً استهدف قاعدة عين الأسد الجوية غربي البلاد، دون تسجيل إصابات.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "أنظمة الدفاع الجوي تصدت لطائرات مسيّرة هاجمت مواقع داخل محيط مطار بغداد الدولي".

وفي هجوم اخر، قال المصدر إن "عدداً من الطائرات المسيرة هاجمت ايضاً قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار"، مشيراً إلى أن "منظومات الدفاع تصدت ايضاً للهجوم".

وكان هجوم بطيران مسير استهدف قاعدة التاجي شمالي بغداد، استهدف راداراً للجيش العراقي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين حتى لحظة إعداد هذا التقرير، في وقت أشارت معلومات عن وجود هجمات مشابهة على قاعدة الإمام علي جنوبي العراق، وأخرى في قاعدة بلد بمحافظة صلاح الدين.