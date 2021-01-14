هجمات متاجر الخمور تمتد من بغداد إلى تكريت

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، اليوم الخميس، بتفجير عبوة "تحت السيطرة" استهدفت متجراً لبيع الخمور وسط مدينة تكريت مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت، مساء اليوم، تفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون لاستهداف محال لبيع الخمور قرب ملعب رياضي في تكريت".

وأكد المصدر أن "تفجير العبوة الحق أضراراً مادية في بعض المحال دون أي إصابات أو خسائر بشرية".

وأضاف أن "هذا الحادث هو الاول من نوعه في صلاح الدين"، لافتاً إلى "غياب أو انعدام محال الخمور بشكل علني على مدار الأعوام الماضية".

وأفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن انفجاراً استهدف مراكز لبيع الخمور في المدائن اطراف العاصمة بغداد.

وتمكنت قوة امنية، في وقت سابق مساء اليوم، من تفكيك عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب محلٍ لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة الشرطة الرابعة، غربي بغداد، وذلك بعد ساعات من انفجار قنبلة يدوية على متجر لبيع الخمور قرب المسرح الوطني بمنطقة الكرادة وسط العاصمة.