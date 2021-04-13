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هجمات عن بُعد.. الامن النيابية تحذر من "غزوات رمضان" في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-04-13T09:06:53+0000
هجمات عن بُعد.. الامن النيابية تحذر من "غزوات رمضان" في صلاح الدين

شفق نيوز/ حذرت لجنة الامن والدفاع النيابية اليوم الثلاثاء، من تكرار تنظيم داعش هجماته النوعية التي تستهدف القطعات الامنية والحشد الشعبي ونقاط المرابطة العسكرية.

وقال عضو اللجنة النائب جاسم الجبارة لوكالة شفق نيوز؛ ان "تنظيم داعش يحاول الاعداد لهجمات ارهابية ليلية لاستهداف مواقع وقطعات أمنية في الوحدات الإدارية النائية، أو بمحاذاة المدن تحت عنوان ما يسمى (غزوات رمضان) والتي يشنها التنظيم بشكل سنوي، وآخرها ما حدث في العام الماضي خلال شهر رمضان في مكيشيفة والدجيل ويثرب ومناطق أخرى".

وبين الجبارة؛ أن "عناصر التنظيم باتت تستخدم تقنيات التخفي والهجوم عن بعد باستخدام اسلحة قنص حديثة او اسلحة متوسطة متطورة بعيدة المدى، دون أي مواجهات مباشرة مع القطعات الامنية او الحشد الشعبي وهي بمثابة غارات خاطفة في توقيتات صعبة يختارها عناصر التنظيم".

ودعا الجبارة الى "تعزيز المواقع الامنية والاستنفار الاستخباري لاستباق المعلومات واجهاض اي هجمات قبيل وقوعها، لتفادي أي خسائر بشرية خلال شهر رمضان المبارك"، مشددا على "تعزيز نقاط المراقبة والرصد بكاميرات متطورة لكشف التحركات الليلية لعناصر التنظيم ومنع تكرار سيناريو رمضان الماضي".

وشهدت مناطق صلاح الدين خلال شهر رمضان من العام الماضي موجة هجمات وحوادث طالت القطعات الامنية والحشد الشعبي ،وتسببت بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين والعناصر الامنية.

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