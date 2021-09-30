سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"هجمات دامية" تهدد عشرات الأسر بالنزوح من بؤرة ساخنة في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-09-30T10:22:52+0000
"هجمات دامية" تهدد عشرات الأسر بالنزوح من بؤرة ساخنة في ديالى

شفق نيوز/ يعتزم سكان إحدى القرى في اطراف ناحية العبارة شمال شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، النزوح إلى مناطق أخرى بسبب التردي الأمني والهجمات "الإرهابية" الدامية المستمرة.

ونقل سكان قرية (حد الاخضر) لوكالة شفق نيوز، أنهم "يتعرضون لهجمات ارهابية مستمرة دون حلول أمنية ماجعلهم عرضة لبطش عناصر داعش بشكل مستمر".

وأكد السكان، أن "نحو 30 أسرة تعتزم النزوح من حد الاخضر لغياب الأمن واستفحال الارهاب"، مستدركين أن "القوات الأمنية يجب أن تقوم بواجبها تجاه المشبوهين الذين تحوم عليهم الشكوك الأمنية دون تعميم على جميع السكان الذين باتوا بين مطرقة الإرهاب والتهم الاخرى".

وطالبوا وسائل الإعلام والسلطات الأمنية "بإيجاد حلول أمنية مطمئنة تعالج بؤر الارهاب الساخنة التي تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي برمته".

وتعرضت منطقة (حد الاخضر) قبل أيام عدة لهجوم مزدوج بعبوات وقناص خلف 10 ضحايا ومصابين بينهم عناصر أمنية.

related

ارتفاع حصيلة هجومي ديالى الى سبع ضحايا وإصابات

Date: 2021-04-23 05:07:47
ارتفاع حصيلة هجومي ديالى الى سبع ضحايا وإصابات

شرطة ديالى تكشف إحصائيات جديدة عن هجوم "العبارة" وعبوة تودي بحياة خبير متفجرات

Date: 2021-04-23 11:50:50
شرطة ديالى تكشف إحصائيات جديدة عن هجوم "العبارة" وعبوة تودي بحياة خبير متفجرات

ديالى تحصن "شريط النار" في أكبر عملية أمنية وخدمية منذ 14 عاماً

Date: 2021-05-23 13:53:56
ديالى تحصن "شريط النار" في أكبر عملية أمنية وخدمية منذ 14 عاماً

رغم العمليات الشاملة.. "داعش" يضرب خاصرة ديالى ومطالب باغلاق حدود النار

Date: 2021-09-13 07:25:27
رغم العمليات الشاملة.. "داعش" يضرب خاصرة ديالى ومطالب باغلاق حدود النار

الدفاع النيابية تشخص ثغرات يستغلها "داعش" لتنفيذ هجماته ضد القوات الأمنية

Date: 2021-09-13 10:08:11
الدفاع النيابية تشخص ثغرات يستغلها "داعش" لتنفيذ هجماته ضد القوات الأمنية

قذائف هاون تنهمر على ناحية في ديالى

Date: 2021-01-01 15:46:45
قذائف هاون تنهمر على ناحية في ديالى

مصدر: عناصر داعش تعاود هجماتها شمالي بلدة ساخنة في ديالى

Date: 2021-09-02 13:45:51
مصدر: عناصر داعش تعاود هجماتها شمالي بلدة ساخنة في ديالى

الحشد يفتح "أخطر" مخابئ داعش في ديالى لم يصلها أحد من قبل

Date: 2021-03-15 09:41:42
الحشد يفتح "أخطر" مخابئ داعش في ديالى لم يصلها أحد من قبل