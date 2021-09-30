"هجمات دامية" تهدد عشرات الأسر بالنزوح من بؤرة ساخنة في ديالى

شفق نيوز/ يعتزم سكان إحدى القرى في اطراف ناحية العبارة شمال شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، النزوح إلى مناطق أخرى بسبب التردي الأمني والهجمات "الإرهابية" الدامية المستمرة.

ونقل سكان قرية (حد الاخضر) لوكالة شفق نيوز، أنهم "يتعرضون لهجمات ارهابية مستمرة دون حلول أمنية ماجعلهم عرضة لبطش عناصر داعش بشكل مستمر".

وأكد السكان، أن "نحو 30 أسرة تعتزم النزوح من حد الاخضر لغياب الأمن واستفحال الارهاب"، مستدركين أن "القوات الأمنية يجب أن تقوم بواجبها تجاه المشبوهين الذين تحوم عليهم الشكوك الأمنية دون تعميم على جميع السكان الذين باتوا بين مطرقة الإرهاب والتهم الاخرى".

وطالبوا وسائل الإعلام والسلطات الأمنية "بإيجاد حلول أمنية مطمئنة تعالج بؤر الارهاب الساخنة التي تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي برمته".

وتعرضت منطقة (حد الاخضر) قبل أيام عدة لهجوم مزدوج بعبوات وقناص خلف 10 ضحايا ومصابين بينهم عناصر أمنية.