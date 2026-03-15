احدها قرب سجن الكرخ.. هجوم بأربعة صواريخ في محيط مطار بغداد (تحديث)

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، ليل الأحد، بتعرض محيط مطار بغداد لاستهداف بالصواريخ.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محيط مطار بغداد، تعرض لاستهداف بـ4 صواريخ، للمرة الثانية خلال اليوم".

وأضاف أن "القوات الأمنية، تجري بحثا عن مواقع انطلاق الصواريخ"، مضيفا أن "احد الصواريخ سقط في السياج الأمني لسجن الكرخ".

وكانت خلية الإعلام الأمني، كشفت اليوم، عن تعرض مطار بغداد ومحيطه إلى هجوم بـ (5) صواريخ، أسفر عن إصابة (4) من موظفي وعناصر أمن المطار، إضافة إلى مهندس بجروح متفاوتة.

وبنيت أنه على خلفية الاستهداف، صدرت التوجيهات والأوامر بإعفاء آمري القواطع وضباط الاستخبارات في القاطع المعني.