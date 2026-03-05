"هبوط مظلي أميركي في البصرة".. أنباء متضاربة وتفنيد رسمي للحادثة

شفق نيوز- البصرة

منذ ظهيرة يوم الخميس، تضاربت الأنباء حول حدوث هبوط مظلي اضطراري لطيار أميركي ومساعده في منطقة كرمة علي شمالي محافظة البصرة، بعد سقوط الطائرة التي كانا على متنها في منطقة قريبة من الحدود العراقية الإيرانية.

وتحدث مصدر أمني، وشهود عيان، لوكالة شفق نيوز، عن وجود طيار أميركي ومساعده قفزا بالمظلة بعد سقوط طائرتهما قرب الحدود العراقية الإيرانية، حيث هبطا في منطقة كرمة علي شمالي محافظة البصرة.

وفي وقت لاحق، نفت قيادة عمليات البصرة، الأنباء التي تتحدث عن سقوط طائرة أميركية داخل المحافظة، من دون الإشارة إلى عملية الهبوط المظلي للطيار في المحافظة.