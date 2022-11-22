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هبوط إضطراري لطائرة مروحية في محافظة عراقية

Category: أمـن

Date: 2022-11-22T08:26:22+0000
هبوط إضطراري لطائرة مروحية في محافظة عراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الثلاثاء، بأن طائرة مروحية هبطت بشكل اضطراري جراء خلل فني في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الطائرة هبطت في منطقة الجالسية جنوب سامراء.

من جانبه قال مصدر آخر لوكالتنا، إن المروحية عسكرية وقد هبطت بسبب خلل فني قرب محطة كهرباء سامراء الحرارية جنوبي المدينة ما سبب إصابة اثنين من طاقمها بـ"رضوض" نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

واكد المصدر، ان الطائرة المروحية تحطم أجزاء منها، ولم تنفجر فيما هرعت قوة امنية ومفارز من الصحة والدفاع المدني الى مكان الحادث لإجراء اللازم فيما تم فتح تحقيق لكشف ملابسات وأسباب الحادث.

بدورها قالت وزارة الدفاع العراقية في بيان، إن طائرة مسلحة تابعة الى قيادة طيران الجيش سقطت بالقرب من محطة الجالسية في سامراء، بسبب حدوث خلل فني بمحرك الطائرة، وكان يستقلها ضابطان، وأحد منتسبي القيادة تم نقلهم الى مستشفى سامراء لتلقي العلاج اللازم.

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