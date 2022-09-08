أهالي قرية في ديالى يواجهون "دكة عشائرية" قادمة من بغداد بـ"التواثي"

شفق نيوز/ تصدى أهالي قرية منصورية الشط (8 كم شمال غرب قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة) الى مجموعة من المسلحين حاولوا مهاجمة منزل مواطن بذريعة "الدكة العشائرية".

وأبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز؛ ان "اهالي منصورية الشط تصدوا لاربعة اشخاص مسلحين قدموا من بغداد حاولوا تنفيذ ما يسمى (الدكة العشائرية) على احد المنازل وانهالوا عليهم بـ(التواثي) ومنعوهم من تنفيذ الدكة العشائرية"، مشيرا الى تسليمهم الى الاجهزة الامنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وبين المصدر ان اسباب الحادثة لازالت مجهولة وقيد التحقيقات الامنية فيما فرضت قوات الامن اجراءات مشددة حول محيط الحادث.

و"الدكة" عمل يتلخص بقيام أفراد من عشيرة معينة على تهديد مواطن من عشيرة أخرى، من خلال إطلاقات نارية على منزله، كتحذير شديد لدفعه على الجلوس والتفاوض لتسوية الخلاف، وفي حال عدم موافقة الطرف المستهدف، تتطور الأمور لتؤدي إلى وقوع ضحايا من الطرفين.

وأخذت "الدكة العشائرية" منحىً خطيراً بعد أن شاعت في المدة الأخيرة بشكل غير مسبوق، إذ لم يعد هذا العمل مقتصرا على إطلاق نار فقط بل وصل مرتكبوه إلى استخدام أسلحة متوسطة كالرمانات والقاذفات المضادة للدروع، ما أدى إلى سقوط ضحايا جراء هذه الأعمال.