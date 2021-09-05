أهالي بلدة ساخنة في ديالى يواصلون اغلاق طريق رئيسي لهذه الأسباب

شفق نيوز/ اكد مدير ناحية العبارة في ديالى، شاكر مازن، يوم الاحد، استمرار إغلاق طريق بعقوبة – العبارة الرئيسي احتجاجا على هجمات طالت مناطق امنة في قلب الناحية.

وقال مازن لوكالة شفق نيوز، ان "الاهالي أغلقوا الطريق الرابط بين العبارة وبعقوبة لحين الاستجابة لمطالبهم باجتثاث الخلايا الارهابية في محيط الناحية وتعزيز القطعات الأمنية وتكثيف نقاط التفتيش والمداهمات الامنية لتأمين قلب الناحية من هجمات تطالها بين الحين والآخر".

وبين ان "عناصر داعش تسعى لاستغلال الثغرات واستهداف المناطق الآمنة بعد تحجيم نشاطها وهجماتها"، مشيرا الى ان "ادارة الناحية تتواصل مع القيادات الامنية لوضع حلول ومعالجات للهجمات اللصوصية في مناطق العبارة".

وتعرضت ناحية العبارة ليلة أمس وصباح اليوم لهجومين بالأسلحة وعبوتين ناسفتين خلفا 7 جرحى اغلبهم من العناصر الامنية.

وتعد ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث أمنية مستمرة طيلة الأعوام الماضية نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.