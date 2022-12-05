أهالي بسماية يستفيقون على إجراء مفاجئ ووزير الداخلية يخص شفق نيوز بتحرك عاجل

شفق نيوز/ فوجئ أهالي مجمع بسماية السكني في بغداد، يوم الاثنين، بسحب الحراس الأمنيين من جميع مدارس المدينة، مما اضطر المعلمين والمعلمات إلى القيام بواجب الحراسة، الأمر الذي دعا وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إلى التحرك بمتابعة الموضوع بشكل عاجل.

وأبلغ سكان مدينة بسماية وكالة شفق نيوز، أنهم فوجئوا بأن مدارس أبنائهم وبناتهم الابتدائية والإعدادية، بلا عناصر حماية من الشرطة مما اضطر الكوادر التدريسية الى القيام بواجب الحراسة.

مصدر أمني أوضح لوكالة شفق نيوز، أن توجيهات أمنية صدرت يوم أمس الأحد تقضي بسحب الحراس الامنيين من مدارس مدينة بسماية".

وأضاف أن "الهيكلة الاخيرة التي حصلت في قيادات ومديريات وزارة الداخلية أفضت إلى تشكيل قيادتين للعاصمة بغداد، قيادة شرطة الرصافة، وقيادة شرطة الكرخ، وكذلك إلغاء مديريتيّ حماية المنشآت، والنجدة، وزج عناصرهما ضمن قيادتيّ شرطة بغداد الرصافة والكرخ".

واضاف المصدر "ما حصل هو مجرد سحب واعادة تدوير وهيكلة وخلال الايام المقبلة سيتم تنسيب عناصر جدد لحراسة المدارس حسب توجيهات القادة والموضوع لا يخص فقط مجمع بسماية وانما كل مناطق بغداد".

وبهذا الخصوص، نفى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري خلال حديث لوكالة شفق نيوز، صدور قرار بسحب الحمايات من مدارس بسماية.

وقال إنه يستغرب الحديث بهذا الخصوص، وسيتم متابعة الأمر بشكل عاجل.