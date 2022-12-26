هارب منذ 6 سنوات.. "أحمد رومية" مفجر نزاعات "عشائرية" وقاتل ضباط ومسؤولين حكوميين (وثائق)

شفق نيوز/ حصلت وكالة شفق نيوز يوم الاثنين على معلومات عن المتهم (أحمد رومية) الذي أُعلنَ إلقاء القبض عليه في وقت سابق من اليوم.

وبحسب المعلومات ان رومية متهم بتنفيذ أكثر من 40 عملية خطف وقتل، وكان هارباً ومتواريا منذ عام 2016.

ويعد من العناصر الخطرة جداً واهميته تكمن في كونه يقود مجموعة من الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة وقيادته لمجموعة ما يسمى (لواء فرسان امارة ربيعة) الذي تشكل بالشهر الثامن من العام الحالي بحجة الدفاع عن قبيلة ربيعة في ناحية ابو صيدا.

وكان رومية ووفقا لما تحصلت عليه وكالة شفق نيوز من معلومات، فإنه كان سببا رئيسيا في النزاع العشائري الذي دار في ناحية ابو صيدا بعد مقتل مدير الناحية (حارث الربيعي) بتاريخ رئيسي 24 / 10 / 2019 لقيامه في التاريخ نفسه بقتل رئيس المجلس البلدي في ناحية ابي صيدا الشيخ (سعد الصريوي) مع نجله واثنين اخرين مما فجر نزاع عشائري داخل الناحية بين عشيرة (ربيعة) من جهة وعشائر (الحميرات وصريوات وشمر) من جهة أخرى، بالإضافة إلى اشتراكه في عمليات قتل على أساس طائفي استهدفت مواطنين في قضاء المقدادية.

وتحمل الجهات الامنية المتهم (أحمد رومية) مسؤولية مقتل المقدم (سرمد جامل عباس العتبي) بتاريخ 26 / 9 / 2021 آمر السرية الثانية في فوج طوارئ ديالى التاسع والمنتسب (تحرير محمود عبد) أثناء استهدافهم بإحدى السيطرات في حي المهندسين بقضاء المقدادية.

ومتهم بالمشاركة في اغتيال احد منتسبي جهاز الأمن الوطني من سكنة ناحية ابي صيدا الشهيد (غزوان الشمري) في شهر حزيران من عام 2018، فضلا عن تورطه بقتل رئيس المجلس البلدي في ناحية ابي صيدا الشيخ (سعد الصريوي) مع نجله واثنين اخرين بتاريخ 2019/10/24 بعد الأحداث التي تلت مقتل حارث الربيعي.

وتوجه اصابع الاتهام لرومية بقتل المواطن (علوان عباس حميد دويج التميمي ) بتاريخ 6 / 11 / 2022 الذي على اثرها قامت افراد من عائلته وعشيرته بقطع الطريق والاعتصام.

وصدرت العديد من مذكرات القبض وفق مواد المواد (4/ارهاب) و (406).

وافاد مصدر أمني في وقت سابق من يوم الاثنين، باعتقال متهم هارب بعملية نوعية في كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن قوة امنية مشتركة تمكنت من اعتقال المدعو (احمد رومية) والمتهم بارتكاب أكثر من 100 جريمة قتل في ديالى، مشيرا إلى أن عملية القبض تمت في كركوك.

وفي غضون ذلك؛ أكد اللواء يحيى رسول عبد الله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اعتقال رومية.

وذكر رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بإشراف وتوجيه من السيد القائد العام للقوات المسلحة، وبجهد استخباري وعملية استدراج معدّة بإحكام، تمكّن جهاز الأمن الوطني بإسناد من قوة مشتركة مساء اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على المجرم المدعو أحمد حسن جواد، المكنى (أحمد رومية)"، لافتا إلى ان رومية "من المطلوبين للقضاء".