هارب منذ سنة.. الإطاحة بمختلس 100 مليون دينار في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم السبت، بإلقاء القبض على متهم باختلاس 100 مليون دينار شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تابعة للأمن الوطني في قضاء الشطرة شمالي ذي قار تمكنت من اعتقال شخص هارب منذ عام كامل عن أنظار الأجهزة الأمنية"، لافتا إلى ان "المتهم مطلوب للقضاء بتهمة اختلاس 100 مليون دينار من أموال البطاقة الوطنية، كونه كان موظفا فيها".

وبين المصدر، أن "المتهم تم نقله لمركز احتجاز خاص لإكمال إجراءات التحقيق معه".