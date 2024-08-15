هاتف مدفون يفك لغز "عظام وملابس ممزقة" تحت أرض صلاح الدين

شفق نيوز/ أصدرت قيادة شرطة صلاح الدين، مساء الخميس، بياناً بشأن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لمناشدة شخص، وزارة الداخلية حول وجود مقبرة جماعية في جزيرة ناحية الصينية.

وبحسب بيان للشرطة، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن قائد شرطة صلاح الدين اللواء قنديل خليل محمد، أمر بتشكيل فريق عمل وتم الانتقال إلى مكان الحادث من قبل فريق العمل صحبة الدليل، وعند البحث تم العثور على عظام وملابس ممزقه عليها آثار دماء وأحذيه مع هوية تعود لشخص يدعى أدهم جيجان حمادي".

وأضاف البيان، أن "الشرطة عثرت كذلك على جهاز موبايل عليه آثار إطلاقة نارية، ووجد بداخله (رام) وفيه صور شخصية لشخص تم التعرف عليه من قبل أحد المنتسبين، ويدعى (ثائر علي حميد) الذي كان يعمل منتسباً في الصحوة، وتم اختطافه من قبل عناصر داعش الإرهابي عام 2014".