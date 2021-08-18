نينوى.. 4 "إرهابيين" في قبضة قوات الأمن بعد مداهمات في زمار

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على 4 "إرهابيين" خلال عمليات مداهمة في ناحية زمار التابعة لقضاء تلعفر بمحافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد أن وردت معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود 4 إرهابيين في ناحية زمار ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثالث في لواء المشاة 73 بالفرقة 15 وهم من المطلوبين وفق أحكام المادة 4/ إرهاب".

وأضافت، "على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك وبالتنسيق مع شعبة استخبارات ومكافحة إرهاب/زمار، باشرت قوة مشتركة بمداهمة مناطق تواجدهم ضمن القرى التابعة للناحية (كركافر-تل الذهب-القصبة) والقبض عليهم ، حيث جرى تسليم المتهمين الى جهة الطلب".