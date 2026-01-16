نينوى وميسان.. اعتقال 5 متهمين ووفاة أحدهم أثناء الاحتجاز

شفق نيوز- نينوى/ ميسان

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على متهمين اثنين أطلقا النار في الهواء خلال استقبال أحد أقربائهما بعد الإفراج عنه من السجن شرق مدينة الموصل، فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على ثلاثة متهمين بقضايا مخدرات في محافظة ميسان وتشكيل لجنة تحقيقية بأمر من الوزير عبد الأمير الشمري بعد وفاة أحد المتهمين عقب الاحتجاز.

ففي نينوى، أفاد مصدر أمني في المحافظة بإلقاء القبض على متهمين اثنين أقدما على إطلاق النار في الهواء داخل حي الزهراء شرقي مدينة الموصل، في حادثة أثارت حالة من الخوف بين الأهالي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن قوة من شرطة نينوى، وبمتابعة مباشرة من قسم مكافحة الإجرام، تمكنت من اعتقال المتهمين بعد قيامهما بإطلاق العيارات النارية أثناء استقبال أحد أقربائهما، الذي كان محكوماً سابقاً وأُفرج عنه مؤخراً.

وأوضح أن الحادثة وقعت داخل منطقة سكنية مكتظة، ما استدعى تدخلاً أمنياً سريعاً لمنع تكرار مثل هذه التصرفات التي تهدد السلامة العامة.

وبين المصدر أن المتهمين أُحيلا إلى الجهات القضائية المختصة، حيث قرر القضاء توقيفهما وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

أما في ميسان، فقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الجمعة، أن "مفارز مكافحة المخدرات في محافظة ميسان تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين وفق أحكام المادة (28) من قانون مكافحة المخدرات، وضبط بحوزتهم كمية تُقدّر بـ (1 كيلوغرام) من مادة الكرستال المخدرة، وذلك بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".

وبحسب البيان، فإن "الحالة الصحية لأحد المتهمين تدهورت بعد فترة وجيزة من إجراءات الاحتجاز، وأثناء نقله إلى إحدى المؤسسات الصحية لتلقي الإسعافات اللازمة، فارق الحياة" .

وعلى إثر ذلك، أضاف البيان أن "وزير الداخلية وجه بتشكيل لجنة تحقيقية مختصة للوقوف على ملابسات الحادث والتحقيق في مجمل تفاصيله، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق السياقات المعتمدة".

وأكدت الوزارة في الختام "حرصها على احترام حقوق الإنسان، والتعامل المهني مع جميع الموقوفين، بالتوازي مع مواصلة معركتها الجادة ضد آفة المخدرات، التي تمثل خطراً حقيقياً على المجتمع، ولن تتهاون مع أي جهة تحاول المساس بأمن البلاد أو سلامة المواطنين".