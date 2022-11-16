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نينوى وكركوك.. اعتقال مسؤول لدى داعش وقتل إرهابيين اثنين 

Category: أمـن

Date: 2022-11-16T09:15:35+0000
نينوى وكركوك.. اعتقال مسؤول لدى داعش وقتل إرهابيين اثنين 

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني العراقي، يوم الاربعاء، اعتقال  مسؤول الدعم اللوجستي لداعش بمحافظة نينوى، وقتل إرهابيين اثنين في وادي الشاي بكركوك. 

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز،  إن "خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والامن نفذت عملية خاطفة في محافظة نينوى، أسفرت عن القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الارهابي الصادرة بحقه مذكرة قضائية وفق المادة (١/٤ ارهاب )، الذي شغل منصب الحارس الشخصي  لمسؤول جنوب  نينوى التابع لما يسمى ( ولاية دجلة) قبل عمليات التحرير،  وحاليا يعتبر مسؤول الدعم اللوجستي ونقل الخلايا النائمة لجنوب محافظة نينوى". وبينت أن "العملية جرت استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة من خلال التنسيق مع مديرية استخبارات وامن نينوى"، مشيرة إلى "تسليمه لجهة الطلب بشكل اصولي".

 وفي بيان لاحق، قالت خلية الإعلام الأمني، في بيان،  إن "قطعات المقر المسيطر في كركوك ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة مثمرة وبالاستفادة من الموارد الفنية والكاميرات الحرارية، نفذت عملية نوعية في وادي الشاي، بعد أن رصدت تحركات لعناصر عصابات داعش الإرهابية"، مبينة أنه "بعد الاشتباك مع هذه العناصر، تم قتل إرهابيين إثنين والاستيلاء على بعض الأسلحة والمعدات والوثائق التي بحوزتهم".

وأكدت أن "القطعات الامنية مازالت مستمرة في تنفيذ الواجب بعموم القاطع لمطاردة العناصر الإرهابية المنهزمة".

 

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