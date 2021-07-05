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نينوى.. وفد أمني كبير للإطلاع على خطة حماية أبراج الطاقة الكهربائية

Category: أمـن

Date: 2021-07-05T06:29:25+0000
نينوى.. وفد أمني كبير للإطلاع على خطة حماية أبراج الطاقة الكهربائية

شفق نيوز/ وصل وفد أمني رفيع، يوم الاثنين، إلى محافظة نينوى، للاطلاع على خطة حماية أبراج الطاقة الكهربائية.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الوفد برئاسة نائب العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري.

وأشار إلى أن سيتابع الوضع الأمني وتنفيذ خطة حماية البنى التحتية العاملة في مختلف مناطق المحافظة.

ولفت إلى أن الوفد يضم قائد القوات البرية ومدير عمليات الحشد الشعبي وكبار قادة الأجهزة الامنية.

وتشهد ابراج الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى لعمليات استهداف من قبل عناصر تنظيم داعش، الأمر الذي يؤدي إلى انقطاع الطاقة الكهربائية والتأثير على الشبكة الوطنية.

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