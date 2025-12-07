نينوى والنجف.. شاب وفتاة في مواجهة الموت

شفق نيوز- نينوى/ النجف

أنقذت مفارز الشرطة النهرية في نينوى، اليوم الأحد، شاباً حاول الانتحار عبر إلقاء نفسه في نهر دجلة قرب الجسر الخامس بمدينة الموصل.

وأخبر مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن الحادث وقع عند الساعة الثالثة فجراً، عندما ألقى شاب يبلغ من العمر 24 عاماً بنفسه في النهر، مضيفاً أن غواصي الشرطة النهرية هرعوا بزوارقهم إلى موقع الحادث وتمكّنوا من انتشاله وهو على قيد الحياة وفي وضع صحي جيد.

وأشار المصدر، إلى تسليم الشاب إلى مركز شرطة الثقافة لاستكمال الإجراءات وفتح تحقيق في ملابسات الحادث.

وفي النجف، أفاد مصدر أمني بالمحافظة، بأن فتاة من مواليد 2010 حاولت إنهاء حياتها بواسطة مسدس محوّر، إلا أن محاولة الانتحار باءت بالفشل.

وذكر المصدر، أن قوة أمنية تدخلت ونقلت الفتاة إلى إحدى مستشفيات المحافظة وهي تعاني من إصابة بالغة في الرأس وحالتها حرجة للغاية.

وأكد، تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على دوافع الحادثة، فيما لا تزال التفاصيل حولها غامضة حتى الآن.