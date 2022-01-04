نينوى.. هجوم "ارهابي" يستهدف نقطة تفتيش للحشد ويوقع ضحية

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في نينوى، يوم الثلاثاء، بأن هجوماً "ارهابيا" استهدف نقطة تفنيش تابعة للحشد الشعبي شمال غربي المحافظة ما اسفر عن مقتل احد عناصرها.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عناصر من تنظيم داعش الاهابي شنت، مساء اليوم، تعرضاً على احدى نقاط التفتيش التابعة للحشد ضمن سيطرة القلعة بقضاء تلعفر، (70 كم شمال غربي الموصل مركز المحافظة)، ما اسفر عن مقتل احد منتسبي الحشد.

وأوضح أن قوة من الحشد ردت على مصدر الهجوم، فيما لاذ عناصر داعش بالفرار بعد تنفيذهم التعرض.

وفي محافظة الانبار، أفادت خلية الإعلام الأمني، بأن الاستخبارات العسكرية وقوة برية وصلت الى "وكر للدواعش" ودمرنه جنوب الرطبة غربي المحافظة.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن عملية امنية استهدفت وكراً على شكل مغارة ذات فتحة صغيرة بين الصخور في المنطقة الواقعة بين الضبعة والجلابات جنوب قضاء الرطبة بالانبار .

وأضاف البيان، تم على اثرها توجه مفارز استخبارات الشعبة واستخبارات الفوج الرابع لواء المشاة ١٩ وقوة برية من الفوج المذكور الى مكان الهدف وضبط بداخله بندقية AK ومواد غذائية ومستلزمات طبية ، وكذالك ضبط بالقرب من الوكر ٦ عبوات ناسفة و١٠ مساطر تفجير ، فيما قامت مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة بتدمير الوكر ومحتوياته والمواد المضبوطة بقربه .