نينوى.. مقتل امرأة برصاصة يرجح أن يكون مصدرها سوريا

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، اليوم الأربعاء، بمقتل امرأة في بلدة حدودية بالمحافظة جراء رصاصة طائشة يرجح أن يكون مصدرها من الجانب السوري.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة (تولد 1989) قتلت برصاصة طائشة مجهولة المصدر اصابتها اثناء نومها في باحة المنزل ليلة أمس وسط مركز ناحية ربيعة الواقعة غرب الموصل، على الحدود السورية".

وبحسب المصدر فإن "السلطات الامنية ترجح ان الرصاصة الطائشة قد تكون من الجانب السوري لكن لايمكن الجزم بهذا التكهن لان الضحية أصيبت في ساعة متأخرة من الليل ولم يتمكنوا من تحديد الجهة التي جاءت منها الرصاصة".