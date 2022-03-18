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نينوى .. مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بينهم طفل بحادثين أحدهما تفجير

Category: أمـن

Date: 2022-03-18T09:03:55+0000
نينوى .. مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بينهم طفل بحادثين أحدهما تفجير

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الجمعة، بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح بحادثين مختلفين جنوب شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن طفلا كان يرعى الأغنام أُصيب بجروح متوسطة اثر انفجار عبوة ناسفة عليه بالقرب من قرية ( دويزات فوقاني ) في قضاء مخمور الواقع جنوب شرق مدينة الموصل.

وبحسب المصدر فان العبوة يرجح انها من المخلفات الحربية لتنظيم داعش وليست جديدة .

وفي حادث آخر أشار المصدر إلى مصرع شاب واصابة اخر بجروح خطيرة جراء حادث سير تعرضا له بدراجة نارية في ناحية الكوير الواقعة جنوب شرق مدينة الموصل.

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