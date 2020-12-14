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نينوى.. مصرع موظف واعتقال "متواطئين" اثنين مع داعش

Category: أمـن

Date: 2020-12-14T15:34:15+0000
نينوى.. مصرع موظف واعتقال "متواطئين" اثنين مع داعش

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمصرع موظف في حادث سير، بينما اعتقلت قوات الأمن اثنين من "المتوطئين" مع داعش يوم الاثنين في محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "موظفا في مديرية تربية الحضر لقي مصرعه بحادث سير مروع على طريق الموصل - بغداد".

وفي تطور منفصل، قال المصدر إن "مديرية شؤون السيطرات ألقت القبض على شخصين في المدخل الجنوبي للموصل والتي تعرف بسيطرة العقرب بعد الاشتباه بهما اثناء مرورهما بالسيطرة".

وأوضح أنه "عند تدقيق اسميهما تبين انهما مطلوبان للقضاء العراقي بتهمة التواطؤ مع التنظيم، وصادرة بحقهما مذكرتي القاء قبض منذ فترة طويلة".

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