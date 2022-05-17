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نينوى.. كمين محكم يطيح بتاجري مخدرات بحوزتهما 10 كغم كرستال

Category: أمـن

Date: 2022-05-17T16:07:08+0000
نينوى.. كمين محكم يطيح بتاجري مخدرات بحوزتهما 10 كغم كرستال

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، بأن قوة من الأمن الوطني القت القبض على إثنين من تجار المخدرات وبحوزتهما (10) كغم من الكرستال غربي محافظة نينوى.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى وبعملية نوعية تمكنت من إلقاء القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما (10) كغم من مادة الكرستال بعد استحصال الموافقات القضائية ونصب كمين محكم لهما.

وأوضحت أن أقوالهما دونت أصولياً واحيلا إلى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وفق أحكام المادة (28/ مخدرات)؛ مؤكدة سيتم تسليم المضبوطات بقرار قضائي الى دوائر الصحة لغرض إتلافها .

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