صورة وفيديو.. ضبط منصتي اطلاق صاورخي "زيلكان" في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، اليوم الاثنين، بأن قوة امنية ضبطت منصتي اطلاق الصاورخين اللذان استهدفا معسكر "زيلكان" باحدى مناطق المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الاجهزة الامنية ضبطت، مساء اليوم، منصتي اطلاق الصاروخين في منطقة قولان تبه، الكائنة بين حي الزهراء الواقع في اطراف الجانب الايسر من مدينة الموصل وبين ناحية بعشيقة".

وأشار المصدر، إلى أن "الاجهزة الامنية اتخذت اجراءاتها وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث".

وقبل وقت قليل، تعرض معسكر زيلكان الذي تتخذه القوات التركية قاعدة لها إلى قصف صاروخي.

وتتواجد القوات التركية في معسكر زليكان التابع لمدينة بعشيقة شمال شرق الموصل مركز نينوى، والتي طالما أثارت خلافاً بين بغداد وانقرة التي تقول إن تواجدها من أجل مكافحة حزب العمال الكوردستاني.