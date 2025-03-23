نينوى.. قطع الطرق المؤدية إلى جبل سنجار بعد اشتباكات سابقة مع "اليبشة"

شفق نيوز/ أغلقت القوات الأمنية العراقية، مساء اليوم الأحد، الطرق الفرعية المؤدية إلى جبل سنجار غربي محافظة نينوى عقب مواجهات مسلحة مع قوات "اليبشة".

وقال مصدر عسكري في الفرقة 20 بالجيش العراقي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الإجراءات الأمنية جاءت بعد الاشتباكات الأخيرة بين القوات الأمنية وعناصر من قوات اليبشة، والتي أسفرت عن إلقاء قنبلة يدوية على إحدى وحدات الجيش العراقي، مما استدعى رد فعل سريع لاحتواء الموقف".

وأضاف المصدر، أن "آليات عسكرية وجرافات شاركت في إغلاق الطرق عبر إنشاء سواتر ترابية، في خطوة تهدف إلى منع التنقل غير المصرح به نحو جبل سنجار، وتعزيز الأمن في المنطقة، والحيلولة دون وقوع أي تصعيد جديد".

هذا واندلعت الاشتباكات بعد قيام أحد عناصر "اليبشة" بإلقاء قنبلة يدوية على قوة من الجيش العراقي، ما دفع القوات الأمنية إلى اعتقال خمسة من عناصر الفصيل المسلح، كما تسببت هذه الحادثة في موجة احتجاجات داخل القضاء، شملت نصب خيام لاعتصام مفتوح للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

يذكر أن مصدراً عسكرياً كبيراً في قيادة عمليات غرب نينوى أكد لوكالة شفق نيوز، يوم أمس السبت، التوصل إلى اتفاق أمني في قضاء سنجار يقضي برفع خيام المعتصمين التي كانت منصوبة منذ فترة.

وقد تكررت التوترات في سنجار في السنوات الأخيرة بسبب وجود مسلحين من قوات "اليبشة" الموالية لحزب العمال الكوردستاني الـ(PKK)، الأمر الذي أضاف تعقيداً للوضع الأمني في المنطقة.

ويعد جبل سنجار منطقة حيوية وإستراتيجية في غرب نينوى، ويشهد بين الحين والآخر توترات أمنية نتيجة تداخل النفوذ بين القوات النظامية والفصائل المحلية، ما يجعله بؤرة ساخنة للتطورات الأمنية.