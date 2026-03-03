نينوى.. قصف جديد يطال الحشد الشعبي في برطلة

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، اليوم الثلاثاء، بوقوع قصف استهدف موقعاً تابعاً للواء 30 في الحشد الشعبي ضمن ناحية برطلة شرقي الموصل مركز المحافظة، من دون تسجيل إصابات بشرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن انفجاراً ثانٍ سمع فجر اليوم استهدف موقعاً آخر للواء ذاته في قرية خزنة تبة ضمن ناحية برطلة شرق الموصل، ما أسفر عن أضرار مادية فقط.

وأضاف أن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها القانونية وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث والجهة التي تقف وراءه.

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت متاخر أمس، بأن استهدافاً طال مقر اللواء 30 للحشد الشعبي في مبنى الاتصالات، وأسفر حينها عن إصابة اثنين من المنتسبين.