نينوى.. ضبط أنبوب يستخدم في تهريب النفط الخام من حقول عين زالة

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في نينوى، يوم الثلاثاء، بأن شرطة الطاقة ضبطت انبوباً نفطي يعتقد أنه استخدم بتهريب النفط الخام من حقول عين زالة شمال غرب الموصل مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الفوج الثالث في اللواء الاول بشرطة الطاقة في نينوى تمكنت من ضبط تجاوزٍ على الأنبوب الممتد من حقل عين زالة باتجاه مصفى الكسك غرب الموصل يعتقد أنه استخدم لتهريب النفط الخام منه قرب قرية تلموس في ناحية زمار".

وأوضح المصدر، أن شرطة الطاقة "اعتقلت ثلاثة من المشتبه بهم للتحقيق معهم بالحادثة"، مبينا ان "معلومات وردت بوجود هذه التجاوز وإن دوريات شرطة الطاقة استمرت بالبحث لاكثر من اسبوع بدوريات راجلة حتى عثرت على هذا الخرق".

وتابع المصدر " وجدنا (كاك) على أنبوب النفط بحجم 10 عقدة واكتشفنا انبوباً نحاسيا لنقل النفط يمتد لمسافة بأرض زراعية مدفونا تحت الأرض".