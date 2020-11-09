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نينوى.. ضبط مئات المخلفات الحربية في منطقة يتخذها داعش مقراً للتفخيخ

Category: أمـن

Date: 2020-11-09T13:45:53+0000
نينوى.. ضبط مئات المخلفات الحربية في منطقة يتخذها داعش مقراً للتفخيخ

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى، يوم الاثنين، عن ضبط مئات المخلفات الحربية في احدى مناطق المدينة القديمة بالموصل والتي كلن يتخذها تنظيم داعش مقراً للتفخيخ.

وقال مدير شعبة الاعلام والعلاقات في مديرية الدفاع المدني بنينوى المقدم سعد الجبوري لوكالة شفق نيوز، إنه "وردتنا اخبار من شعبة عمليات دفاع مدني نينوى حول وجود مخلفات حربية غير منفلقة في عمارة الطوابق في منطقة السرجخانه بالموصل القديمة، وعلى الفور تم توجيه مفرزة المعالجة من شعبة القنابل غير المنفلقة التابع للمديرية إلى محل الحادث".

واضاف "قد تم العثور على 213 مخلفا حربيا والذي كانت تتخذه عصابات داعش الاجرامية كمقر للتفخيخ وتم رفعها وتسليمها إلى كتبية الهندسة العسكرية التابع لقيادة عمليات نينوى لغرض أتلافها وبشكل أصولي وبموجب محضر رسمي".

واوضح الجبوري "هذه ليست المرة الاولى التي نعثر على القنابل غير المنفلقة والعبوات الناسفة والقذائف تحت انقاض عمارة الطوابق".

وتابع "تعد هذه العمارة في قلب شارع السرجخانة اكبر المخابئ التي تم العثور عليها في الموصل القديمة ونرجح ضهور المزيد من القنابل والصواريخ مع استمرار رفع الانقاض، علماً ان المكان كان معملاً لتفخيخ العجلات ايضاً" .




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