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نينوى.. صد تحركات لمجموعة "ارهابيين" وقصف دولي يستهدف انفاقهم

Category: أمـن

Date: 2021-09-07T05:54:59+0000
نينوى.. صد تحركات لمجموعة "ارهابيين" وقصف دولي يستهدف انفاقهم

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الثلاثاء، بصد قوات من الحشد تحركات لتنظيم "داعش" جنوب شرقي المحافظة، فيما نفذ التحالف الدولي ضربات جوية استهدفت مواقع للتنظيم جنوبي نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحشد العشائري رصد، فجر اليوم، تحركات لمجموعة من عناصر داعش في احد الوديان بمنطقة الكشاف التابعة لناحية الكوير، جنوب شرقي الموصل"، مبيناً أن "قطعات الحشد استهدفت هذه المجموعة بواسطة الاسلحة المتوسطة وقنابر الهاون دون أن يستنى معرفة خسائر التنظيم".

وتعد منطقة الكشاف من اكثر مناطق جنوب شرق الموصل التي تشهد بين قترة واخرى تحركات لعناصر تنظيم "داعش".

وعلى صعيد متصل، أشار مصدر أمني، إلى أن "طيران التحالف الدولي نفذ، فجر اليوم، ضربات جوية استهدفت عدة مواقع وانفاقاً لارهابيين ضمن جزيرة الحضر، جنوبي الموصل".

وبحسب المصدر، فإن "طائرات التحالف نفذت عمليات القصف  بناءً على معلومات استخبارية".

وبين المصدر أن "قطعات من الجيش العراقي توجهت صباح اليوم، باتجاه المواقع والانفاق المستهدفة في محاولة لمعرفة خسائر التنظيم و نتائج الضربات الجوية".

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