نينوى.. شاب يُضرم النار في جسده خلال بث مباشر والشرطة تكشف التفاصيل (فيديو)

شفق نيوز- نينوى

أقدم شاب من ناحية حمام العليل جنوبي الموصل بمحافظة نينوى، على إضرام النار في جسده خلال بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حادثة صادمة أثارت موجة من القلق والتساؤلات حول مصيره، وسط معلومات غير مؤكدة عن مكان وقوع الحادث.

وأفاد شهود ومتابعون للبث، بأن الشاب استخدم وقودًا سريع الاشتعال وسكبَه على جسده قبل أن يشعل النار بنفسه بشكل مفاجئ، فيما رجّحت مصادر أن تكون الحادثة قد وقعت في منطقة مجهولة يُعتقد أنها ضمن إقليم كردستان.

وبحسب ما ظهر في مقاطع البث، فإن الكاميرا بقيت مفتوحة لدقائق بعد اشتعال النيران في جسده، حيث سُمِع صراخه لمرة أو مرتين قبل أن يبتعد عن مجال التصوير ويبدأ بالجري وسط ألسنة اللهب، ليختفي بعدها دون أن يظهر مجددًا، بينما ظل البث مستمرًا.

وتحدّث الشاب خلال البث عن محاولات سابقة لاعتقاله، قال إنه تمكن من الفرار منها، قبل أن يعود لاحقًا إلى الكاميرا ويُقدم على إحراق نفسه بطريقة وُصفت بالمخيفة نتيجة استخدام الوقود سريع الاشتعال.

من جانبها، كشفت شرطة نينوى، عن تفاصيل جديدة بشأن الحادثة، مؤكدة نجاة الشاب وتلقيه العلاج حالياً في أحد مستشفيات إقليم كوردستان، مع وجود أحكام قضائية سابقة ولاحقة صادرة بحقه.

وأخبر مصدر في شرطة نينوى وكالة شفق نيوز، بأن الشاب الذي ظهر في بث مباشر وهو يضرم النار في جسده باستخدام وقود سريع الاشتعال، هو من أهالي قرية الصلاحية التابعة لناحية حمام العليل جنوب الموصل.

وأضاف المصدر أن الشاب نُقل على وجه السرعة إلى أحد مستشفيات إقليم كردستان، حيث ما يزال يرقد هناك لتلقي العلاج اللازم، وحالته الصحية تخضع للمتابعة الطبية المستمرة.

وأوضح أن الشاب سبق وأن صدرت بحقه أحكام قضائية في العامين 2021 و2022 بقضايا تتعلق بالمخدرات، مشيراً إلى أن سبب إقدامه على إحراق نفسه يعود إلى صدور حكم غيابي حديث بحقه بتهمة الاتجار بالمخدرات والترويج لها.

وبيّن المصدر أن الشاب يُعد أحد أفراد شبكة لتجارة المخدرات مكونة من خمسة أشخاص، ألقي القبض على جميعهم باستثنائه، إذ تمكن من الفرار إلى خارج محافظة نينوى قبل أن يظهر لاحقاً في مقطع البث المباشر.

وأكد أن الجهات الأمنية تواصل متابعة القضية بالتنسيق مع السلطات المختصة في الإقليم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه بعد استقرار وضعه الصحي