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نينوى.. "إرهابي" بقبضة الجيش والعثور على مضافة ومتفجرات (صور)

Category: أمـن

Date: 2021-04-29T15:18:46+0000
نينوى.. "إرهابي" بقبضة الجيش والعثور على مضافة ومتفجرات (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بإلقاء القبض على مطلوب بتهمة الإرهاب والعثور على مضافة ومتفجرات في محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قطعات الفرقة السادسة عشر في الجيش العراقي نفذت عمليات استباقية في سلسلتي جبال بادوش والعطشانة".

وأوضح أن "قوات الجيش تمكنت من القاء القبض على أحد المطلوبين وفق المادة ١/٤ إرهاب، والعثور على مضافة تحتوي على أرزاق لداعش، وتدمير نفقين اثنين، والعثور على حقيبتين تحتويان على قناني ماء".

وأشار إلى "العثور على قذائف نمساوية ١٥٥ ملم عدد ١٣، وقنابر هاون ٦٠ ملم / عدد ٧، وعبوات ناسفة محلية الصنع عدد ١٠، وسليبباك يستعمل للغش والاختفاء عدد ١".

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