نينوى.. داعش يفرج عن مختطف وقوات الأمن تعتقل "إرهابياً"

شفق نيوز/ أفرج مسلحو داعش يوم الأحد سراح أحد المختطفين، في وقت ألقت القوات الأمنية القبض على "إرهابي" في محافظة نينوى، وفق مصدر أمني وبيان لخلية الإعلام الأمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحي داعش أخلوا سبيل ثاني مختطف لديه من حادثة السيطرة الوهمية في مخمور"، مشيرا إلى أن مصير المختطفين الآخرين ما يزال مجهولاً.

وكان مسلحو التنظيم قد اختطفوا الأسبوع الماضي أربعة مدنيين بعد أن نصبوا حاجزا وهميا في قضاء مخمور، قبل أن يطلقوا سراح أحدهم في وقت لاحق.

وفي تطور منفصل، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إنه "بهدف تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر داعش الإرهابية، تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع من القاء القبض على احد الارهابيين المطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب، حيث عمل مع العناصر الإرهابية ضمن ما يسمى (قاطع نينوى - ولاية العراق)".

وأضافت أن "عملية القبض جاءت بعد اخذ الموافقات الرسمية ومتابعة لهذا الإرهابي وإلقاء القبض عليه في الجانب الايمن لمدينة الموصل، واتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا لإكمال أوراقه التحقيقية".