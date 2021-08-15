سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نينوى.. داعش يفرج عن مختطف وقوات الأمن تعتقل "إرهابياً"

Category: أمـن

Date: 2021-08-15T11:19:45+0000
نينوى.. داعش يفرج عن مختطف وقوات الأمن تعتقل "إرهابياً"

شفق نيوز/ أفرج مسلحو داعش يوم الأحد سراح أحد المختطفين، في وقت ألقت القوات الأمنية القبض على "إرهابي" في محافظة نينوى، وفق مصدر أمني وبيان لخلية الإعلام الأمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحي داعش أخلوا سبيل ثاني مختطف لديه من حادثة السيطرة الوهمية في مخمور"، مشيرا إلى أن مصير المختطفين الآخرين ما يزال مجهولاً.

وكان مسلحو التنظيم قد اختطفوا الأسبوع الماضي أربعة مدنيين بعد أن نصبوا حاجزا وهميا في قضاء مخمور، قبل أن يطلقوا سراح أحدهم في وقت لاحق.

وفي تطور منفصل، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إنه "بهدف تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر داعش الإرهابية، تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع من القاء القبض على احد الارهابيين المطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب، حيث عمل مع العناصر الإرهابية ضمن ما يسمى (قاطع نينوى - ولاية العراق)".

وأضافت أن "عملية القبض جاءت بعد اخذ الموافقات الرسمية ومتابعة لهذا الإرهابي وإلقاء القبض عليه في الجانب الايمن لمدينة الموصل، واتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا لإكمال أوراقه التحقيقية".

related

مقابل 50 ألف دولار .. داعش يفرج عن راعٍ اختطفه قبل أيام جنوب شرق الموصل

Date: 2021-07-10 06:55:20
مقابل 50 ألف دولار .. داعش يفرج عن راعٍ اختطفه قبل أيام جنوب شرق الموصل

النجيفي: القوات العراقية ارادت قصف الموصل بالبراميل المتفجرة

Date: 2019-06-12 09:15:38
النجيفي: القوات العراقية ارادت قصف الموصل بالبراميل المتفجرة

استنفار امني عراقي على الحدود: لن نتهاون

Date: 2019-10-13 22:54:38
استنفار امني عراقي على الحدود: لن نتهاون

بينهم مجموعة كانت تخطط لعمليات .. القبض على عناصر لداعش بالعراق

Date: 2021-03-05 11:21:43
بينهم مجموعة كانت تخطط لعمليات .. القبض على عناصر لداعش بالعراق

احصائية جديدة عن الإيزيديات والمختطفين في أسواق "نخاسة داعش"

Date: 2020-02-13 16:57:45
احصائية جديدة عن الإيزيديات والمختطفين في أسواق "نخاسة داعش"

بعد هجوم صلاح الدين .. انطلاق عملية عسكرية قرب الموصل

Date: 2020-05-02 12:50:09
بعد هجوم صلاح الدين .. انطلاق عملية عسكرية قرب الموصل

مقتل 5 أشخاص في حوادث أمنية بكركوك ونينوى

Date: 2020-02-28 21:24:22
مقتل 5 أشخاص في حوادث أمنية بكركوك ونينوى

اعتقال قادة بارزين بتنظيم داعش بينهم مسؤول سبي الإيزيديات في نينوى

Date: 2021-05-16 20:39:36
اعتقال قادة بارزين بتنظيم داعش بينهم مسؤول سبي الإيزيديات في نينوى