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نينوى.. داعش يطلق سراح راعي غنم مقابل فدية مالية ومصير مجهول لاثنين آخرين

Category: أمـن

Date: 2022-07-29T07:00:41+0000
نينوى.. داعش يطلق سراح راعي غنم مقابل فدية مالية ومصير مجهول لاثنين آخرين

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن تنظيم داعش أطلق سراح راعي غنم، كان قد اختطفه مع شخص آخر قبل أشهر، قرب جبل مخمور، جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "كلا المخطوفين كانا رعاة أغنام، والأول أطلق سراحه قبل شهر تقريباً، مقابل فدية مالية، فيما أطلق سراح الثاني اليوم ومقابل فدية مالية، لكن ذويهم لا يستطيعون البوح بالأمر علناً، والأجهزة الأمنية لديها معلومات عن هذه التفاصيل".

وأضاف المصدر، أن "هناك مخطوفين اثنين مجهولا المصير حتى اللحظة، وكلاهما من ناحية القيارة، كان قد اختطفهم التنظيم قبل أشهر، عبر سيطرة وهمية قرب جبل مخمور".

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