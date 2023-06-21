نينوى.. جرحى خلال نزاع عشائري اثناء التطوع للشرطة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الأربعاء، بأن نزاعاً عشائرياً سابقاً تجدد بين شباب تقدموا للتطوع في الشرطة، وتسبب بإصابة ثمانية أشخاص واعتقال 28 آخرين من الطرفين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة من الشباب تجمعوا أمام دائرة الأحوال المدنية في ناحية ربيعة غرب الموصل، لإكمال الإجراءات الخاصة بالتطوع في قوات الشرطة، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية فتح باب التطوع مؤخراً".

وبين أن "من بين الموجودين ضمن الطابور شباب كان بينهم نزاع عشائري سابق، وتجدد أثناء لقائهم هناك، ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص من الطرفين أثناء تراشقهم بالحجارة والعصيّ".

وأضاف المصدر أن "قوة من الشرطة تدخلت وتمكنت من فض النزاع وقامت باعتقال 28 شخصاً من طرفيّ النزاع، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشار إلى أن "القضاء العراقي قرر توقيف المتهمين من طرفيّ النزاع وفق المادة 413 من قانون العقوبات العراقي".