نينوى.. إجراءات أمنية لتأمين سد الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الاثنين، بأن استمرار عمليات تأمين سد الموصل وتعزيز الحماية الأمنية حوله، وذلك ضمن خطة مشددة لحماية المنشآت الحيوية في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قائد عمليات نينوى اللواء الركن طه عسكر مظلوم، برفقة قائد الفرقة السادسة عشر وضباط ركن القيادة، أجرى جولة تفقدية لسد الموصل لمتابعة الإجراءات الأمنية المتخذة في النقاط المكلفة بحمايته".

وأضاف أن "مظلوم شدد على أهمية اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر ومنع الاقتراب من السد لغير العاملين فيه، لضمان سلامة السد والبوابات"، مبينا أن "مظلوم عقد اجتماعًا مع القادة الميدانيين وأصدر توجيهات لضمان تحصين النقاط الأمنية وتعزيز الإجراءات الاستخباراتية".

وبحسب المصدر، فقد تم التأكيد على حسن التعامل مع المواطنين وتوفير كافة الخدمات اللوجستية اللازمة لرفع الروح المعنوية للمقاتلين في المنطقة.

وأكد المصدر أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الاستقرار الأمني في نينوى وضمان سلامة المنشآت الحيوية فيها".

وسد الموصل، أكبر سدود العراق ورابع أكبر سد في الشرق الاوسط، أنشئ عام 1986 على نهر دجلة، ويعاني من مشكلات جيولوجية تتطلب صيانة مستمرة لتجنب انهياره، ما يشكل خطراً على مدن كبرى كالموصل وبغداد.