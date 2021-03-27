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نينوى.. توقيف ضابطين في الأمن الوطني بتهمة "التواطؤ"

Category: أمـن

Date: 2021-03-27T19:42:06+0000
نينوى.. توقيف ضابطين في الأمن الوطني بتهمة "التواطؤ"

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني رفيع، السبت، عن توقيف ضابطين في جهاز الأمن الوطني بتهمة "التواطؤ" في ملف التلاعب بالسجلات العقارية في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى. 

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "اعتقال ضابطين من جهاز الامن الوطني في مدينة الموصل على خلفية صدور اوامر قضائية بحقهما".

وأوضح أن "الأوامر صدرت على خلفية اتهامهما بالتواطؤ في ملف التلاعب بسجلات دائرة التسجيل العقاري الايسر (طابو الزهور) الذي أغلق قبل أكثر من ثلاثة اشهر بأمر من وزارة العدل التي شكلت لجنة تحقيق لاعادة تدقيق الملفات والاوراق بسبب التلاعب والتزوير الذي حصل في ملفات سندات الملكية خلال العام الماضي".

وكان قائممقام الموصل زهير الاعرجي قد قال في مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي إن عملية التدقيق والتحقيق في ملف سندات الملكية وصلت الى مراحل متقدمة.

وأشار إلى أنه سيتم إعادة افتتاح دائرة التسجيل العقاري الأيسر قريباً، دون الإشارة إلى موعد محدد.

وبحسب مصدر أمني آخر لوكالة شفق نيوز، فان "دائرة التسجيل العقاري الايسر حصل فيها تلاعب وتزوير وتغيير في جنس الاراضي بصورة غير طبيعية، وهو ما دفع العدل الى اغلاقها كل هذه الفترة الطويلة".

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