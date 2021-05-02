سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نينوى تفرض إجراءات أمنية مشددة لحماية اسواقها ومواقعها الحيوية

Category: أمـن

Date: 2021-05-02T21:17:43+0000
نينوى تفرض إجراءات أمنية مشددة لحماية اسواقها ومواقعها الحيوية

شفق نيوز/ شددت شرطة محافظة نينوى، يوم الأحد، من إجراءاتها الأمنية في المدن الرئيسية، وبخاصة في المواقع الحيوية والأسواق الشعبية.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن الاجراءات شملت التركيز على نشر الدوريات والمرابطات الأمنية في الأسواق العامة والحيوية في مدن المحافظة بالإضافة الى منع دخول العجلات إلى الأسواق من بعد وقت الإفطار وحتى الصباح، وذلك لتسهيل حركة الأهالي بالإضافة الى تأمين هذه الاسواق خوفاً من حدوث اي هجمات ارهابية.

وأضاف أن هذه الخطة بدأت الشرطة بتطبيقها اليوم الأحد، وتستمر حتى حلول عيد الفطر. 

اما فيما يخص رفع السيطرات الأمنية من شوارع المدن العامة في نينوى، قال إن أفواج الطوارئ تعمل على رفع تلك السيطرات من مداخل الأحياء بصورة تدريجية وسينتهي هذا الملف قريباً، لتكون الموصل خالية من السيطرات في مشهد لم تعشه منذ 18 عاماً.

 

related

القاء القبض على دواعش بمناطق متفرقة من نينوى

Date: 2019-11-14 11:17:13
القاء القبض على دواعش بمناطق متفرقة من نينوى

بعد حادثة مديرية تعويضات الموصل.. العصائب توضح "موقفها الصريح"

Date: 2021-04-07 19:57:14
بعد حادثة مديرية تعويضات الموصل.. العصائب توضح "موقفها الصريح"

انتشار أمني مكثف في الموصل بشكل "مفاجئ" ومحافظ نينوى يعلق

Date: 2021-01-28 10:01:30
انتشار أمني مكثف في الموصل بشكل "مفاجئ" ومحافظ نينوى يعلق

ليلة حافلة بالحوادث المرورية في نينوى

Date: 2020-12-18 07:59:15
ليلة حافلة بالحوادث المرورية في نينوى

انطلاق عملية عسكرية عراقية لتعقب بقايا داعش على الحدود السورية

Date: 2021-03-01 10:23:19
انطلاق عملية عسكرية عراقية لتعقب بقايا داعش على الحدود السورية

النجيفي: القوات العراقية ارادت قصف الموصل بالبراميل المتفجرة

Date: 2019-06-12 09:15:38
النجيفي: القوات العراقية ارادت قصف الموصل بالبراميل المتفجرة

في نينوى.. عبوتان توديان بأربعة اشخاص بينهم ضابط

Date: 2019-09-22 15:27:09
في نينوى.. عبوتان توديان بأربعة اشخاص بينهم ضابط

سقوط طائرة مسيرة جنوب شرق الموصل

Date: 2020-05-23 12:47:51
سقوط طائرة مسيرة جنوب شرق الموصل