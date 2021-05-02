نينوى تفرض إجراءات أمنية مشددة لحماية اسواقها ومواقعها الحيوية

شفق نيوز/ شددت شرطة محافظة نينوى، يوم الأحد، من إجراءاتها الأمنية في المدن الرئيسية، وبخاصة في المواقع الحيوية والأسواق الشعبية.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن الاجراءات شملت التركيز على نشر الدوريات والمرابطات الأمنية في الأسواق العامة والحيوية في مدن المحافظة بالإضافة الى منع دخول العجلات إلى الأسواق من بعد وقت الإفطار وحتى الصباح، وذلك لتسهيل حركة الأهالي بالإضافة الى تأمين هذه الاسواق خوفاً من حدوث اي هجمات ارهابية.

وأضاف أن هذه الخطة بدأت الشرطة بتطبيقها اليوم الأحد، وتستمر حتى حلول عيد الفطر.

اما فيما يخص رفع السيطرات الأمنية من شوارع المدن العامة في نينوى، قال إن أفواج الطوارئ تعمل على رفع تلك السيطرات من مداخل الأحياء بصورة تدريجية وسينتهي هذا الملف قريباً، لتكون الموصل خالية من السيطرات في مشهد لم تعشه منذ 18 عاماً.